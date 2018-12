En los Estados Unidos y Europa occidental, la cultura de red suele girar alrededor del alcohol, lo que puede dejar fuera a las personas que no beben. Planear más eventos que no estén impulsados por el alcohol es clave para ser más inclusivos. Aunque el evento sea en un bar o haya alcohol, no suponga que las mujeres inmigrantes de color estarán incómodas de asistir. En estas situaciones, es mejor extender una invitación y dejar que su empleada decida por sí misma, en lugar de decidir por ella.