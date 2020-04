Inteligencia Emocional: Todos (pero todos) estamos viviendo una crisis global, pero no todos reaccionamos de la misma forma. La empatía y la gestión de las emociones es clave en este momento. No solo porque hay un entorno económico complicado (gente perdiendo su trabajo o con reducción de ingresos), sino también asuntos que podrían parecer más “sencillos” como todos en la casa, en un mismo espacio y en cuarentena. Esto requiere poner en práctica empatía, autocontrol, negociación, motivación entre otras habilidades. He escuchado historias de como las familias se ponen de acuerdo y negocian los distintos espacios de la casa para trabajar, turnarse la atención de los niños o las labores domésticas.