Considere la etimología de la palabra “carrera”. Proviene de la palabra que se utilizaba en el siglo XVI para decir “carretera”. Cuando visualizamos una carretera, imaginamos una ruta directa con un destino final. Todavía no hace mucho tiempo, el concepto era útil. El crecimiento de carrera significaba lograr incrementos en el prestigio y el salario. Se podía mirar al pasado y usarlo como referencia para el futuro — podía simplemente repetir los pasos que otros dieron para avanzar. Esta visión de crecimiento en la carrera ya no se ajusta a la realidad. Ya no necesitamos ser buenos para predecir el futuro; ahora debemos tener éxito cuando el futuro es impredecible. Debemos abandonar el mito de la carrera y crear un nuevo encuadre para el crecimiento personal y profesional.