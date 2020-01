Por ejemplo, hace algunos años estudié la transformación del servicio al cliente en Mercedes-Benz Estados Unidos, el brazo de ventas y servicios del fabricante alemán. Los líderes de la compañía no podían entender por qué la experiencia de los clientes en sus agencias parecía poco destacable incluso a pesar de que los automóviles en sí mismos eran extraordinarios. Contaban con multitud de políticas, prácticas e incentivos financieros para los empleados en las líneas del frente. El problema, como me explicó un líder de alto nivel, era que “el orgullo respecto a la marca no era tan fuerte como pensábamos, el nivel de involucramiento con el trabajo no era tan profundo como creíamos.” Los concesionarios podían entrenar más, e incluso pagar más, pero si los empleados en las líneas del frente no se interesaban genuinamente, les era difícil atender a los consumidores con un auténtico sentido de conexión.