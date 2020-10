Un equipo de auditoría interna no está pendiente solo de la gestión contable, no se involucra solo cuando ya el proyecto se ejecutó, no es un equipo separado del resto de la empresa —lo cual no quiere decir que por eso pierde independencia—. Un buen trabajo de auditoría interna puede corregir cosas que están en proceso como parte del diálogo y discusión constante con los equipos ejecutores de los proyectos.