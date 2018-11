Abrace la prueba y el error: Finalmente, las organizaciones necesitan estar preparadas para reevaluar su estrategia original de integración. No importa cuán inexpugnable pueda parecer el plan, es inevitable que surjan problemas. La creciente estandarización y vigilancia de los empleados, que Amazon implementó en Whole Foods, tuvieron resultados empresariales positivos, pero este estilo directivo también fue difícil para la cultura de la compañía. Amazon ahora tiene la oportunidad de aprender de estos resultados y posiblemente incorporar algunos de los elementos culturales más libres que valoran los empleados de Whole Foods. Por ejemplo, Amazon podría crear un mejor equilibrio entre el tiempo que las personas pasan organizando anaqueles y el que emplean interactuando con los consumidores. Del mismo modo, podría haber más ámbitos donde Whole Foods puede ceder algunas de sus prácticas empresariales desestructuradas. Por ejemplo, usando la pericia de Amazon para la ciencia de datos y la logística, Whole Foods tiene la oportunidad de obtener un mejor conocimiento de los consumidores y brindarle servicios personalizados a su clientela.