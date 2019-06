¿Es posible pedir consejos a demasiada gente?

Cuando necesita un consejo, ¿a cuánta gente debería pedírselo? Es tentador obtener muchas opiniones —por ejemplo, de amigos, colegas y mentores—, pero hacerlo puede tener efectos negativos. No podrá seguir los consejos de todos, por supuesto, y las investigaciones muestran que las personas de las que no acepte el consejo podrían tener una peor opinión de usted en consecuencia. Es posible que incluso lo consideren menos competente o lo eviten (imagine a un ejecutivo importante de su empresa al que le dé gusto que le pregunte qué hacer… y después no sienta tanto gusto cuando no haga lo que dijo). Por lo tanto, la próxima vez que necesite un consejo, analice a quién le preguntará y sea transparente con sus metas. Sea claro respecto de la razón por la que está pidiendo el consejo (“Quisiera explorar todas mis opciones”) y si está pidiéndoselo a otras personas también. De este modo, puede establecer el tono de la conversación y las expectativas para las acciones que realizará en el futuro.