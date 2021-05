No obstante, cabe resaltar que los servicios de outplacement no tienen sentido si el trabajador afectado no hace caso a los lineamientos del proceso. Quien está realizando un plan de este tipo tiene que estar abierto al cambio, ser consciente de la situación de transición en la que se encuentra y enfrentarse a ella con actitud positiva pues los resultados se obtienen gracias a una agenda constante y bastante auto disciplina.