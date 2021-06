Visualizar la forma en que un sistema habilitado por IA construye sus decisiones puede ayudar a los empleados a aprender a confiar en él. Por ejemplo, Albert, proveedor de una herramienta basada en IA que ayuda a los vendedores a tomar mejores decisiones de inversión y mejorar el desempeño de sus campañas, desarrolló una herramienta de visualización llamada Inside Albert, que les permite a los usuarios ver dónde su marca se está desempeñando mejor, qué conceptos publicitarios están generando más consumidores y quién es su cliente ideal. Los usuarios se dieron cuenta de que no podían microgerenciar una parte de las variables, como la frecuencia de los anuncios, porque el sistema estaba tomando en cuenta un vasto número de variables para decidir el tiempo y el ritmo. Aunque los usuarios inicialmente sintieron que el sistema no era consciente de los que ellos consideran ser los mejores días y frecuencia de sus anuncios, aprendieron que el sistema estaba encontrando éxito fuera de sus suposiciones previamente establecidas. Inside Albert dejó que los vendedores entendieran de mejor forma cómo el sistema estaba tomando decisiones, de forma que no sintieran la necesidad de micro-gerenciarlo.