En estos casos, los gerentes no les daban a sus empleados las suficientes oportunidades para desarrollar sus habilidades por medio del entrenamiento, ni les dieron la libertad de tener voz respecto a sus responsabilidades. En consecuencia, los empleados sintieron que los directivos no los trataban con justicia y no siempre cumplían sus promesas. Los empleados también señalaron que los gerentes no incentivaban a las personas para que desarrollen sus habilidades y cuándo sí brindaron retroalimentación, los gerentes no actuaron con base en sus sugerencias. En pocas palabras: Malas relaciones entre gerentes y empleados, que ocasionan constantes disputas y hacen que los empleados se sientan más estresados, suelen llevar a un mal desempeño.