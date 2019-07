Son personas nacidas en tiempos de conectividad, de una privacidad limitada y de continua movilidad. Eso explica su cautela o su moderada confianza. Aunque quisieran un mundo diferente, y tienen poca esperanza sobre mejoras económicas en los países, no por eso dejaron de ser ambiciosos. Quieren ganar bien, y también quieren calidad de vida. Tener hijos, comprar casa y conducir un carro no define su éxito. No tienen prisa en alcanzar esos bienes o esos estándares clásicos con los que aquellos que tenemos más edad crecimos. Si quieren conocer el mundo, viajar, tener comunidades fuertes y colaborar con ellas.