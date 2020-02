Para los directivos: Reconozca que ayudar a los empleados con problemas personales podría ponerlo de mal humor. Por supuesto, esto no significa que no debería ayudar, pero necesita ser consciente del impacto potencial en su desempeño y emociones. Además, ya que las emociones negativas son pegajosas, el impacto podría no limitarse al trabajo, sino también reflejarse en su vida personal. Si usted es un líder poco experimentado, necesita ser particularmente cuidadoso acerca de acceder a ayudar con temas personales, especialmente si todavía no ha desarrollado las habilidades necesarias para manejar en el trabajo una variedad de temas incómodos.