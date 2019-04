Asociaciones con los empleadores: El Bank of America le brinda a los empleados beneficios para brindar atención, incluidos cuidado de respaldo para los adultos, acceso a gerentes de atención que pueden evaluar el cuidado en casa o en un centro de atención y servicios legales para atención a los adultos mayores. Sus Networks for Parents and Caregivers y la Disability Advocacy Network han asumido muchas de estas causas y creado foros en línea y en persona, dentro de la compañía, para mejorar el acceso de los empleados a estos servicios. Después, el banco se asocia con sus clientes, de forma que ellos puedan ayudar a educar a los empleados sobre cuidado, presupuesto, deuda y retiro.