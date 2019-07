¿Quiere ser un mejor directivo? Consiga un pupilo

El “apadrinamiento” –una relación en la que un líder establecido o en ascenso elige a un talentoso empleado de bajo nivel y desarrolla la carrera de esa persona– ciertamente impulsa al pupilo, que recibe acceso a la experiencia y conexiones de quien lo apoya. Sin embargo, los datos muestran que el directivo también obtiene un enorme valor de esa relación. De acuerdo con una encuesta nacional realizada para mi nuevo libro, The Sponsor Effect: How to Be a Better Leader by Investing in Others, los directivos de alto nivel que cuentan con un pupilo tienen un 53% más de probabilidades de reportar que ellos mismos fueron ascendidos en los últimos dos años. Los directivos a nivel de entrada que tienen un pupilo, mostraron un 60% más de probabilidades de haber recibido una asignación desafiante.