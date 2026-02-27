“Siempre se ha hecho así”: la frase que más dinero le cuesta a las empresas

“Siempre se ha hecho así” suele escucharse como una excusa inocente, pero cada vez que se acepta, permitimos que el pasado siga dictando cómo se asigna el tiempo, el presupuesto y los recursos de la empresa. Aceptar esta frase también significa preferir la comodidad o en algunos casos seguir la tradición antes que mejorar.

Es común ver cómo algunos procesos, estructuras y reglas que alguna vez funcionaron se mantienen intactos aunque el contexto de la empresa haya cambiado. Nadie los cuestiona porque hacerlo incomoda, retrasa o expone errores que ya nadie quiere asumir.

Este costo no aparece explícitamente en los estados financieros, pero se acumula en horas perdidas, retrasos, clientes molestos, oportunidades desaprovechadas e incluso la desmotivación de los equipos cuando no se les permite que cambien o cuestionen el status quo. Mientras tanto, el mercado sí cambia, los clientes también y la competencia no espera.

Romper con la frase “siempre se ha hecho así” no exige una creatividad extrema, pero sí decisiones conscientes. Revisar qué sigue aportando valor, ajustar lo que ya no funciona, eliminar lo que dejó de tener sentido. Cambiar puede resultar caro, pero es más caro aún sostener lo que ya no sirve.

Si está a cargo de procesos en una organización es de utilidad preguntarse regularmente cómo cambiar las cosas que ya son como una tradición. (Shutterstock/Shutterstock)

Tal vez el ejercicio más rentable para un gerente no sea pedir nuevas ideas, sino revisar aquello que nadie se atreve a tocar. La próxima vez que escuche decir “siempre se ha hecho así”, no pregunte quién lo definió, pregunte cuánto está costando mantenerlo, pero sobre todo le invito a cuestionarse: ¿hay una mejor forma de hacerlo? El cambio verdadero no solo está en cuestionar el pasado, sino en encontrar nuevas formas que le permitan seguir avanzando.

---

Katherine Pérez es licenciada en administración de empresas con énfasis en gerencia por la Universidad Hispanoamericana de Costa Rica y coach ejecutiva.