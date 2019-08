Más de 900 compañías globales que representan más de $17,6 billones en capitalización de mercado ya se están asegurando de que sus estrategias empresariales incluyan la reducción de emisiones a través de la campaña We Mean Business de Take Action. (We Mean Business es una coalición sin fines de lucro de la que soy CEO.) Esta incluye a más de 560 compañías que se han comprometido a definir objetivos de reducción de emisiones con base científica, y más de 175 que se han comprometido a cambiar a un 100% de electricidad de fuentes renovables. Además las firmas están comenzando a usar su influencia para acelerar una transición a nivel de toda la economía al respaldar políticas climáticas que buscan emisiones netas de cero para el 2050.