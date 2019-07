Cuando dejé mi trabajo en la O.C. Tanner Company, basada en Salt Lake City, para ayudar a crear una startup tecnológica en Portland, Oregon, Estados Unidos hace 19 años, no tenía intención de regresar. Había amado mi trabajo, pero estaba avanzando hacia otras oportunidades. En el almuerzo de despedida con mi equipo, todos nos sorprendimos y ciertamente nos tensamos un poco cuando el CEO llegó y pidió decirnos unas palabras. Explicó que me quería agradecer personalmente por el trabajo que había hecho y me dijo que tenía una invitación abierta para regresar a la compañía si las cosas no funcionaban. Entonces llevó la mano al bolsillo de su saco, me pasó un boleto de ida a Utah, y dijo “Lo digo en serio.”