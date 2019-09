Sin embargo, las organizaciones muchas veces no pueden atraer al talento adecuado, pues dependen de prácticas intuitivas de identificación, en lugar de que estas estén respaldadas en datos. De hecho, demasiados líderes son contratados con base en su pericia técnica, influencia política o desempeño en la entrevista. Como ilustro en mi más reciente libro, “Why Do So Many Incompetent Men Become Leaders? (And How to Fix It),” la mayoría de las empresas se enfocan en los rasgos equivocados, contratando a partir de la confianza en lugar de la competencia, el carisma en lugar de la humildad y las tendencias narcisistas en lugar de la integridad – lo que explica el exceso de líderes incompetentes y hombres. El resultado es una desconexión patológica entre las cualidades que nos seducen en un líder y las que son necesarias para ser un líder efectivo.