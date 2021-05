¿Qué pasa con los nombres no inmediatamente seleccionados? Los ejecutivos a quienes entrevisté compartieron un mensaje común: Cuando usted experimente una fusión o adquisición, conozca su propio valor, no espere a que la compañía le diga en qué consiste. Determine cómo sus habilidades y experiencia contribuirán a la misión y demuestre repetidamente esa pericia. Si sus habilidades ya no son apreciadas, es igualmente importante encontrar un empleador que sí las valore.