Internacionales

Aranceles México - China: Claudia Sheinbaum busca evitar conflicto por alza

EscucharEscuchar
Por AFP y Redacción EF

El gobierno mexicano, bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum, ha propuesto un significativo aumento de aranceles a diversos productos de países sin acuerdo de libre comercio, una medida que impacta de manera particular a China. Aunque la secretaria de Economía del país ha divulgado el proyecto de ley que podría elevar los gravámenes hasta un 50% en sectores estratégicos, Sheinbaum aseguró este jueves que no buscan ningún tipo de conflicto con el gigante asiático.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
MéxicoChinaarancelesguerra comercial
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.