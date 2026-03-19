Internacionales

Ataques de Irán a infraestructura gasística de Catar disparan el petróleo sobre los $114

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Por AFP

El precio del petróleo se disparó este jueves después de que Irán atacó la mayor planta de gas natural licuado de Catar y refinerías en Arabia Saudita y Kuwait, lo que agrava los temores de que la guerra derive en una crisis energética global.








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