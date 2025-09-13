Internacionales

Banco brasileño despide a 1.000 teletrabajadores; sindicato alega medida como arbitraria y deshumana

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves

El principal punto de fricción es la definición de “tiempo efectivo de trabajo” en un entorno remoto. ¿Puede una métrica de software determinar si un colaborador está cumpliendo sus funciones? ¿O ignora tareas que no requieren interacción directa con el ordenador, como llamadas telefónicas, lectura de documentos o planificación?








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
teletrabajoproductividad laboralvigilancia laboral
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.