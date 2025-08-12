Internacionales

Conozca el pacto que redefine la guerra de los chips entre Estados Unidos y China

Para competir en el mercado chino, los principales fabricantes de chips de EE.UU. han aceptado un acuerdo con su gobierno. Una decisión estratégica que genera interrogantes sobre la seguridad nacional.

Por AFP

En la disputa tecnológica entre Estados Unidos y China, los semiconductores son más que un producto industrial: representan un activo estratégico para el desarrollo económico, militar y científico.








