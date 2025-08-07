Internacionales

“Debe renunciar inmediatamente”, dice Trump sobre CEO de empresa internacional con operaciones en Costa Rica

Por AFP y Mathew Chaves

El presidente Donald Trump exigió este jueves 7 de agosto que el nuevo director del fabricante de semiconductores estadounidense Intel, Lip-Bu Tan, renunciara “inmediatamente”, después de que un senador republicano planteara preocupaciones por la seguridad nacional debido a sus vínculos con empresas en China.








IntelDonald TrumpLip-Bu TansemiconductoresChina
AFP

AFP

Mathew Chaves

Mathew Chaves

