Derriban monumento chino en Canal de Panamá en medio de amenazas de Donald Trump de retomar el control

Por AFP

Un monumento chino ubicado a la entrada del Canal de Panamá fue derribado por orden de una autoridad local, en medio de las presiones de Estados Unidos para reducir la presencia del gigante asiático en la vía interoceánica.








