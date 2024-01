EE. UU. niega que restricciones a la exportación de semiconductores a China sean “un bloqueo”

Las restricciones de Estados Unidos a la exportación a China de algunos semiconductores “no son un bloqueo tecnológico” y buscan proteger la seguridad nacional, afirmó este martes 16 de enero el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan.

"Quiero que quede claro que estas disposiciones a medida no son un bloqueo tecnológico, no buscan restringir el comercio o la inversión en general y no lo hacen", dijo Sullivan en una intervención en el Foro Económico Mundial en Davos, en Suiza.