El Canal de Panamá ratifica su neutralidad y abre la puerta a China para los nuevos puertos

Por AFP

China participa en igualdad de condiciones en el proceso que adjudicará la construcción de dos nuevos puertos en el Canal de Panamá, dijo este martes el administrador de la vía interoceánica, pese a las amenazas de Estados Unidos de retomar su control.








ChinaPanamáCanal de Panamá
