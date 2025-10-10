Estados Unidos inyectará millonario capital para rescatar a una economía clave de América del Sur

En momentos de crisis de liquidez, los gobiernos acuden a diversas herramientas para estabilizar sus economías.

Más allá de los préstamos tradicionales de organismos multilaterales, existen mecanismos bilaterales de acción rápida. Uno de ellos es la compra directa de la moneda local por parte de una potencia extranjera, una acción que inyecta confianza y busca frenar la devaluación.

Estados Unidos anunció y acordó una línea de financiamiento de $20.000 millones con Argentina mediante un swap (intercambio de divisas) y compró este jueves pesos en el mercado, anunció el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

Un swap o intercambio de divisas es un acuerdo en el que dos bancos centrales se prestan mutuamente sus monedas. En este caso, el Banco Central de Argentina recibe dólares del Tesoro de Estados Unidos, y a cambio, Estados Unidos recibe una cantidad equivalente en pesos argentinos.

Este mecanismo inyecta liquidez en dólares de forma inmediata a la economía argentina sin ser un préstamo tradicional.

“Argentina enfrenta un momento de aguda falta de liquidez. La comunidad internacional, incluido el FMI, está unida detrás de Argentina y su prudente estrategia fiscal, pero solo Estados Unidos puede actuar rápidamente. Y actuaremos”, indicó Bessent en la red X, tras cuatro días de negociaciones con su homólogo argentino, Luis Caputo.

“Con ese fin, hoy compramos directamente pesos argentinos”, explicó Bessent.

“Adicionalmente hemos finalizado un acuerdo de swap de divisas con el banco central argentino de 20.000 millones de dólares”, añadió.

El acuerdo busca proveer liquidez a Argentina, que enfrenta una crisis financiera y una fuerte presión sobre su moneda. (LUIS ROBAYO/AFP)

El presidente argentino, Javier Milei, en medio de una profunda crisis política y financiera, tiene prevista una visita a la Casa Blanca el 14 de octubre.

“Juntos, como aliados cercanos, construiremos un hemisferio de libertad económica y prosperidad”, reaccionó Milei en la red X, donde también saludó al “mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”, en alusión a Caputo.

El FMI, que celebra la semana que viene su asamblea de (boreal), tiene un papel en esta ayuda financiera, que Bessent aseguró la semana pasada que no era “un rescate”.

“El ministro Caputo me informó de su estrecha coordinación con el FMI sobre los compromisos de Argentina en el marco de su programa” bilateral, recordó Bessent.

Argentina tiene ya una línea de crédito con el Fondo de $20.000 millones, acordada en abril.

“Interés estratégico de EE. UU.”

Bessent describió un panorama económico optimista para su aliado del Cono Sur, a pesar de la presión que sufre desde hace semanas la deuda argentina y su moneda nacional.

“Las políticas de Argentina, cuando están ancladas en la disciplina fiscal, son sólidas. Su banda cambiaria sigue siendo adecuada”, aseguró en su mensaje.

Bessent aseguró que en sus conversaciones con Caputo le tranquilizó “su enfoque en lograr una libertad económica fiscalmente sólida para el pueblo de Argentina mediante impuestos más bajos, mayor inversión, creación de empleo en el sector privado y asociación con aliados”.

“A medida que Argentina se libra del peso muerto del Estado y deja de gastar en inflación, grandes cosas son posibles”, añadió.

Pero en la ayuda financiera de Argentina hay también intereses geopolíticos, reconoció Bessent.

El presidente argentino, Javier Milei, celebrará una reunión en la Casa Blanca el próximo 14 de octubre. Al fondo a su derecha, el ministro de Economía, Luis Caputo. (-/AFP)

“El éxito de la agenda de reformas de Argentina es de importancia sistémica, y una Argentina fuerte y estable que ayude a anclar un Hemisferio Occidental [América Latina] próspero es del interés estratégico de Estados Unidos. Su éxito debería ser una prioridad bipartidaria”, precisó.

El gobierno Trump enfrenta la oposición de algunos legisladores demócratas, que han pedido mediante una carta explicaciones sobre una ayuda financiera a un país que, en algunos rubros como la soja, es competidora de los agricultores estadounidenses.

Por su parte Milei sufrió una dolorosa derrota legislativa provincial a principios de septiembre que desató una corrida cambiaria.

El Banco Central se vio forzado a vender más de 1.000 millones de dólares en tres días para sostener el peso, en una situación de volatilidad financiera que persiste desde entonces.

Con las reservas alicaídas, se espera que el anuncio de Bessent brinde un alivio a pesar de la desconfianza de los mercados de cara al desafío electoral que tendrá Milei en octubre.