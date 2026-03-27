Expansión internacional de BYD compensa el estancamiento de sus ingresos en el mercado chino

El gigante chino de los vehículos eléctricos BYD informó este viernes que su beneficio neto anual cayó 19% en 2025 con relación al año anterior, en medio de una coyuntura marcada por un débil gasto interno.

El beneficio neto atribuible a los accionistas de BYD el año pasado fue de 32.600 millones de yuanes (unos 4.700 millones de dólares), frente a los 40.300 millones de yuanes (unos 5.800 millones de dólares) de 2024, indicó la compañía en un comunicado a la Bolsa de Hong Kong.

BYD (siglas en inglés de “Build Your Dreams”, “Construye tus sueños”) se ha consolidado como líder indiscutible del competitivo mercado chino de vehículos eléctricos, el mayor del mundo.

BYD es hoy la marca dominante en el mercado de autos eléctricos en Costa Rica y mantiene tasas de crecimiento de tres dígitos en inscripciones e imagen de marca, impulsada por Cori Motors como representante local.

En entrevista con El Financiero, los ejecutivos de Cori Motors han destacado que la combinación de precio competitivo, calidad percibida “palpable” y respaldo posventa local explica que BYD sea la marca más vendida en el segmento eléctrico.

El gigante chino de los vehículos eléctricos BYD informó este viernes que su beneficio neto anual cayó 19% en 2025 con relación al año anterior, en medio de una coyuntura marcada por un débil gasto interno. (Shutterstock/Shutterstock)

La industria china de vehículos eléctricos es líder mundial, pero el mercado interno ha lastrado la rentabilidad de las empresas, y muchas de ellas, incluida BYD, se han volcado en el extranjero.

El control también va en aumento: en mayo un grupo industrial reprendió a los fabricantes chinos por alimentar una guerra de precios, una semana después de que BYD anunciara descuentos.

BYD registró el año pasado ingresos de 804.000 millones de yuanes (116.000 millones de dólares), un modesto incremento del 3,5% en comparación con 2024.

En 2024, sus ingresos anuales superaron a los de su rival estadounidense Tesla y sobrepasaron la simbólica marca de los 100.000 millones de dólares.

En tanto, la apuesta internacional de BYD cobra impulso.

En septiembre, vendió más de 13.000 unidades en países de la Unión Europea, un aumento interanual del 272,1%, según un informe de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles.