¿Cómo se comportó el mercado de carros eléctricos en Costa Rica y cuáles fueron las marcas más vendidas en 2025? Le contamos

Ya no es novedad que año a año se rompan los récords de llegada de nuevas unidades eléctricas al país, pero ahora lo hacen pese a la reducción de incentivos. Repasamos los datos más importantes del mercado al cierre del año pasado

Por Brandon Flores

Costa Rica ha dejado de ser un simple laboratorio para la movilidad eléctrica en América Latina: hoy es un mercado más maduro y en expansión acelerada. Ya no es sorpresa para nadie ver que todos los años se establecen nuevos récords en llegadas de este tipo de unidades cero emisiones, que incluyen desde automóviles hasta carritos de golf.








