Internacionales

Francia veta a gigante de IA Palantir de sus servicios de seguridad por desconfianza tecnológica

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Por AFP

Los servicios de inteligencia de Francia dejarán de trabajar con el gigante estadounidense de la IA Palantir, anunció este martes el primer ministro, Sébastien Lecornu, cuando los países europeos desconfían cada vez más de la fiabilidad de Estados Unidos.








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