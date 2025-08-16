Internacionales

Gobierno de Canadá interviene para detener huelga de empresa de aviación; situación podría tardar hasta 10 días en normalizarse

Además de  aumentos salariales, el sindicato quiere tratar el tema del trabajo en tierra no remunerado, incluyendo el proceso de embarque.

Por AFP

El gobierno canadiense intervino el sábado para poner fin a una huelga de tripulantes de cabina de Air Canada, que provocó la cancelación de cientos de vuelos y desató un caos en los viajes de verano para los 130.000 pasajeros diarios de la aerolínea.








