Internacionales

Gobierno de Costa Rica se pronuncia sobre ataques de Irán

EscucharEscuchar
Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong y AFP

El Gobierno de Costa Rica expresó su preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en Medio Oriente vividas este sábado, tras el fuerte ataque que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, este sábado.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IránIsraelMedio OrienteCosta Rica
Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.