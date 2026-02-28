Gobierno de Costa Rica se pronuncia sobre ataques de Irán

El Gobierno de Costa Rica expresó su preocupación por la escalada de tensiones y las operaciones militares en Medio Oriente vividas este sábado, tras el fuerte ataque que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, este sábado.

Una columna de humo se eleva tras una explosión reportada en Teherán el 28 de febrero de 2026. Irán afirmó ese día que “responderá de manera decisiva” luego de que Israel y Estados Unidos lanzaran ataques contra el país, pese a que estaban en curso conversaciones sobre el programa nuclear de Teherán. (-/AFP)

En este contexto, el país condenó enérgicamente los ataques perpetrados por Irán contra Arabia Saudita, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Jordania.

No hubo mención a los ataques de Estados Unidos e Israel.

Mediante un comunicado oficial, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que Costa Rica reitera su firme apego a los principios de paz, el respeto del derecho internacional y a las normas de la Carta de las Naciones Unidas.

Asimismo, urgió a una desescalada y a la búsqueda de soluciones pacíficas para proteger la vida humana y evitar el sufrimiento de la población civil en la región.

Por su parte, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió este sábado a la agencia AFP que la acción militar en Oriente Medio amenaza con generar más inestabilidad en la zona, después de que Estados Unidos e Israel atacaran a Irán y Teherán tomara represalias.

“La acción militar conlleva el riesgo de desencadenar una serie de acontecimientos que nadie puede controlar en la región más volátil del mundo”, señaló Guterres en una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Un video tomado de imágenes difundidas en redes sociales el 28 de febrero de 2026 y verificado por equipos de AFPTV en París muestra el momento de un ataque contra una base de Estados Unidos en Baréin. (-/AFP)

En cuanto al impacto humanitario, el poder judicial iraní informó que el número de muertos por uno de los ataques de este sábado contra un colegio en el sur de Irán ascendió a 85, como consecuencia de los bombardeos estadounidenses e israelíes contra la república islámica.

En contraste, el presidente Donald Trump afirmó que los bombardeos estadounidenses sobre Irán continuarán mientras sea necesario, y consideró que el asesinato del líder supremo del país ofrece a los iraníes su “mayor oportunidad” para tomar el poder.

Aunque la muerte del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, no ha sido confirmada oficialmente, Trump la dio por un hecho su plataforma Truth Social.

En esta misma línea, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó a “derrocar” el régimen iraní tras dar por muerto a su líder supremo en un ataque conjunto con Estados Unidos, acción a la que Teherán respondió con misiles contra varias monarquías del Golfo.