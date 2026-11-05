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Jóvenes latinos castigan políticas migratorias y marcan la victoria demócrata en estados clave

Donald Trump sufrió un importante revés electoral

Por AFP

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Una nueva generación de electores de origen latino nacidos en Estados Unidos fue un factor determinante en los recientes resultados de las elecciones de medio mandato, donde el Partido Republicano y el expresidente Donald Trump sufrieron un importante revés electoral.








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