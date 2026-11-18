Una nueva subida en las tasas de interés en Estados Unidos podría concretarse en diciembre.

Las actas de la última reunión de la Reserva Federal (Fed), publicadas este miércoles, revelan que casi todos los responsables de la política monetaria consideran que probablemente será necesario aumentar nuevamente los tipos para contener la inflación.

En ese encuentro, una gran mayoría de los 12 integrantes del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por sus siglas en inglés) advirtió que probablemente tendrá que elevar las tasas en su próxima reunión, prevista para el 8 y 9 de diciembre.

La próxima reunión será en diciembre. (Photo by SAUL LOEB / AFP) (SAUL LOEB/AFP)

En octubre, las autoridades de la Fed mantuvieron los tipos de interés en un rango de entre el 3,75% y el 4%, ante la falta de datos sobre la inflación interanual debido a la parálisis del Gobierno federal del año pasado.

Dos responsables se pronunciaron a favor de aumentar las tasas en un cuarto de punto porcentual durante esa última reunión, tal como ya lo había hecho la institución en septiembre.

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Además, uno de los integrantes del comité que votó a favor de mantenerlas dejó claro que considera necesario aplicar un incremento de medio punto porcentual de una sola vez en diciembre.

La preocupación por el comportamiento de los precios también quedó reflejada en las declaraciones del gobernador de la Fed, Christopher Waller, quien manifestó este miércoles a CNBC su inquietud por la inflación.

“Estoy muy, muy preocupado por la inflación”, declaró Waller.

“Si realmente queremos reducirla, hay que actuar con determinación”, añadió, aunque reconoció que esa decisión tendría un “impacto” en la economía.

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La Reserva Federal tiene un doble mandato: mantener la inflación en el 2% a largo plazo y promover el pleno empleo.

Actualmente, Estados Unidos registra una tasa de desempleo del 4,1%, una de las más bajas de su historia.

Sin embargo, la inflación interanual alcanzó el 3,6% en septiembre, impulsada en gran parte por el encarecimiento de los combustibles debido a la guerra en Irán y los aranceles impuestos por el presidente Donald Trump.