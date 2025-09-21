Movimientos diplomáticos agitan el tablero en Medio Oriente: países del G7 reconocen al Estado Palestino

La Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que inicia su sesión anual este lunes, se perfila una vez más como el principal escenario para los grandes debates de la diplomacia global.

El conflicto palestino-israelí, una de las disputas geopolíticas más complejas y duraderas, vuelve a ocupar un lugar central.

Se muestran vehículos incendiados en Ascalón tras un ataque con cohetes desde la Franja de Gaza hacia Israel el 7 de octubre de 2023. (AHMAD GHARABLI/AFP)

En este contexto, cualquier cambio en la postura del G7, el grupo que reúne a siete de las mayores economías del mundo, es analizado con lupa. Una acción coordinada de sus miembros tiene el potencial de alterar el equilibrio diplomático y la presión sobre las partes en conflicto.

Este domingo Reino Unido, Canadá y Australia anunciaron el reconocimiento de sus respectivos países al Estado palestino, un simbólico movimiento conjunto que ya habían anticipado en los últimos meses y al que se sumarán en las próximas horas otros siete gobiernos más, incluido el de Francia.

El Gobierno israelí expresó este domingo su rechazo al reconocimiento del Estado de Palestina anunciado por Reino Unido, Canadá y Australia porque supone una “recompensa al terrorismo”.

“Los líderes de Hamás llaman a esta declaración ‘los frutos de la masacre del 7 de Octubre’ y supone no solo una recompensa por la mayor matanza de judíos desde el Holocausto a manos de una organización terrorista que pide y actúa para la aniquilación de Israel, sino que además solidifica el apoyo con el que cuenta Hamás”, denunció el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en un mensaje publicado en su cuenta en X.

Para Israel, “esta declaración no fomenta la paz, sino que por contra desestabiliza aún más la región y afecta a las opciones de lograr una solución pacífica en el futuro”. En concreto considera “destructivo” separar la cuestión del estado palestino del resto de cuestiones del estatus final que es necesario abordar la para paz.

Ambulancias transportan a palestinos heridos desde el Hospital Kamal Adwan al hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, en medio de la guerra en curso entre Israel y el grupo militante Hamás. (OMAR AL-QATTAA/AFP)

“Esta acción va en contra de la lógica de negociación para lograr un acuerdo entre las dos partes, por lo que aleja aún más la deseada paz”, apuntó el Gobierno israelí.

En cuanto a la Autoridad Palestina, Israel resalta que “no ha cumplido ninguno de sus requisitos y obligaciones”, entre los que ha mencionado el “cese de la incitación a la violencia, la política de pagos por asesinatos (...) o la lucha contra el terrorismo”, y cita como ejemplo el hallazgo de cohetes la semana pasada cerca de Ramala.

“La Autoridad Palestina es parte del problema y no parte de la solución. Este es también el motivo por el que Estados Unidos ha sancionado a la Autoridad Palestina y ha impedido a sus dirigentes entrar en su territorio” para asistir a la sesión anual de la Asamblea General de la ONU, que comienza este lunes en Nueva York.

En todo caso, argumenta Israel, “no aceptamos ningún texto descontextualizado e imaginario que intenta obligarnos a aceptar unas fronteras indefendibles”.

“Los gestos políticos dirigidos a los votantes internos solo perjudican a Oriente Próximo y no ayudan. Si los países que han firmado esta declaración quisieran ayudar realmente a estabilizar la región, se concentrarían en presionar a Hamás para que liberara a los rehenes y que se desarmara inmediatamente”, apeló.

Por todo ello, “Israel rechaza categóricamente la declaración del reconocimiento unilateral de un estado palestino que han hecho Reino Unido y otros países”.

Un rótulo se observa afuera de la Misión de Palestina ante el Reino Unido el 21 de setiembre de 2025, en el oeste de Londres. El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció este domingo que el Reino Unido reconocía formalmente al Estado de Palestina, en un cambio histórico en décadas de política exterior británica. (Foto de JUSTIN TALLIS / AFP) (JUSTIN TALLIS/AFP)

Aunque ya son casi 150 los países que reconocen en todo el mundo el Estado palestino, entre ellos España; Reino Unido y Canadá se convirtieron este domingo en los primeros del G7 en hacerlo, en vísperas de una cumbre para la solución de dos Estados que tendrá lugar en la ONU y que está promovida por Francia y por Arabia Saudí.