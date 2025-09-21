Internacionales

Movimientos diplomáticos agitan el tablero en Medio Oriente: países del G7 reconocen al Estado Palestino

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves y Europa Press

La Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, que inicia su sesión anual este lunes, se perfila una vez más como el principal escenario para los grandes debates de la diplomacia global.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
IsraelPalestinaconflictosMedio Orientediplomacia
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

Europa Press

Europa Press

Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.