¿Quién dirigirá Venezuela ahora? Corte Suprema de ese país tomó una decisión

El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ordenó el sábado a la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumir de forma interina los poderes del presidente Nicolás Maduro, arrestado por Estados Unidos después de bombardear Caracas.
