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Reserva Federal mantiene tasas de interés y apunta a una subida para fin de año

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Por AFP

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo, como se esperaba, sus tasas de interés en la primera reunión de política monetaria presidida por Kevin Warsh, pero sugirió que una subida podría decidirse de aquí a fin de año.








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