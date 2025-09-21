Internacionales

¿Tiene un vuelo? Conozca el estado de estos grandes aeropuertos tras el ciberataque del sábado

Cibertaque creó caos en varios de los principales aeropuertos de Europa: vuelos se atrasaron, otros se cancelaron y las filas alcanzaron las tres horas.

Por AFP

Los aeropuertos europeos comenzaron a recuperarse el domingo de un ciberataque que afectó a los sistemas de registro de equipaje y pasajeros, causando cancelaciones de vuelos y grandes retrasos para miles de personas este fin de semana.








