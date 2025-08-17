Internacionales

Una orden gubernamental destraba la parálisis de Air Canada tras el caos en los aeropuertos

Por AFP

Air Canada anunció la reanudación gradual de sus vuelos el domingo, tras la intervención del gobierno canadiense para poner fin a la huelga de 10.000 tripulantes de cabina que paralizó las operaciones de la aerolínea más grande del país.








Air Canada
