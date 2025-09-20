Internacionales

Venezuela entrena militarmente a civiles mientras Trump lanza nuevas amenazas

EscucharEscuchar
Por AFP y Mathew Chaves

La cuenca del Caribe se está convirtiendo en un escenario de alta tensión geopolítica, con la relación entre Estados Unidos y Venezuela como epicentro de una disputa que abarca los frentes militar y diplomático. Cada acción de una de las partes es interpretada por la otra como una provocación, generando un ciclo de respuestas que eleva la incertidumbre en toda la región.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
VenezuelaEE. UU.tensiones geopolíticasDonald Trump
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.