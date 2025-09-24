¿Quiere una beca completa para una maestría en Europa? Puede recibir mentoría gratuita, pero la oportunidad vence pronto

Las becas para maestrías conjuntas Erasmus Mundus, financiadas por la Comisión Europea, representan una de las oportunidades académicas más prestigiosas y completas a nivel mundial.

Estos programas no solo cubren la totalidad de los costos de matrícula, viaje e instalación, sino que también otorgan una asignación mensual para la manutención del estudiante.

La estructura de estas maestrías es única: los estudiantes cursan sus estudios en al menos tres universidades de tres países diferentes, lo que les proporciona una experiencia académica y cultural inmersiva y altamente valorada en el mercado laboral global.

Al finalizar, obtienen un título conjunto o múltiples títulos de las instituciones participantes.

Sin embargo, la alta competitividad y los rigurosos requisitos de aplicación hacen que el proceso de postulación sea un desafío. Cada programa exige, por lo general, cartas de motivación personalizadas, un currículum y pruebas de idioma, entre otros documentos que deben prepararse con meses de antelación.

Para guiar a los profesionales de la región en este proceso, la Asociación Erasmus Mundus (EMA), que agrupa a estudiantes y exalumnos del programa, lanzó una iniciativa de mentoría gratuita para los aspirantes de Centroamérica.

El tiempo para aplicar a esta ayuda es limitado: tome nota.

Las becas Erasmus Mundus ofrecen la oportunidad de estudiar en varias universidades de Europa, con todos los gastos cubiertos. (Canva/Canva)

Concursar a la mentoría gratuita

La Asociación Erasmus Mundus abrió la convocatoria para su Programa Regional de Mentoría Erasmus Mundus Centroamérica 2025.

La iniciativa, de carácter gratuito, busca acompañar a los profesionales de la región en su preparación para postular a la convocatoria de becas 2025/2026.

El programa ofrece “talleres y mentorías 1:1 impartidas por miembros y voluntarios graduados de maestrías Erasmus Mundus”.

El objetivo es que los postulantes seleccionados para la mentoría reciban un seguimiento personalizado que les permita fortalecer su perfil y tener más oportunidades de ser elegidos para obtener una beca completa.

La fecha límite para expresar interés en recibir esta mentoría es el próximo lunes 30 de setiembre a la medianoche (hora de Centroamérica).

¿Quiénes pueden aplicar a la mentoría?

Para ser considerado en el programa de acompañamiento, los aspirantes deben cumplir con un perfil académico y profesional específico.

Los requisitos de elegibilidad son:

Ser ciudadano de Costa Rica, Honduras, El Salvador, Nicaragua o Panamá .

. Tener un título universitario de licenciatura o ser estudiante de último año con una fecha de graduación estimada a más tardar en mayo de 2026 .

o ser estudiante de último año con una fecha de graduación estimada a más tardar en . Poseer un nivel de inglés intermedio-avanzado (mínimo B2) .

. Contar con un promedio académico igual o superior a 80/100 o su proporción equivalente.

o su proporción equivalente. Tener una trayectoria profesional o académica destacada o diversa.

No hay límite de edad para participar.

Pasos previos y documentos

Un aspecto crucial para ser admitido en la mentoría es que los interesados ya deben haber realizado una investigación previa y tener un avance significativo en su aplicación. No es un programa para quienes empiezan de cero.

Los postulantes a la mentoría deben demostrar que ya han cumplido con lo siguiente:

Haber explorado el catálogo oficial de maestrías Erasmus Mundus y haber verificado los programas que tienen financiamiento activo para el próximo ciclo.

de maestrías Erasmus Mundus y haber verificado los programas que tienen financiamiento activo para el próximo ciclo. Haber seleccionado al menos un programa de maestría al que planean aplicar.

al que planean aplicar. Tener un borrador completo de su currículum vitae (CV) en inglés .

. Tener un borrador completo de la carta de motivación en inglés, escrita específicamente para el programa de maestría prioritario al que desean aplicar.

Para aplicar a la mentoría, es indispensable que los candidatos ya tengan un borrador avanzado de su currículum y carta de motivación en inglés. (Patricia Leitón)

¿Cómo aplicar y dónde encontrar más información?

Los profesionales que cumplan con todos los requisitos deben llenar el formulario de “Expresión de interés”.

En dicho formulario, además de sus datos personales y académicos, deberán adjuntar los borradores de su CV y carta de motivación.

Formulario de aplicación a la mentoría: Puede acceder al formulario a través de este enlace.

Puede acceder al formulario a través de este enlace. Catálogo oficial de maestrías: Para explorar los programas disponibles, los interesados deben consultar el catálogo en el sitio web oficial de Erasmus+.

El periodo general de aplicación a las becas Erasmus Mundus suele ser entre octubre y enero de cada año para los cursos que inician en el siguiente ciclo académico.