¿Quiere una beca completa para una maestría en Europa? Puede recibir mentoría gratuita, pero la oportunidad vence pronto

Profesionales de Centroamérica pueden aplicar a un programa de mentoría sin costo y guiado por exbecarios, para fortalecer su postulación a Erasmus Mundus: le contamos cómo participar

Por Mathew Chaves

Las becas para maestrías conjuntas Erasmus Mundus, financiadas por la Comisión Europea, representan una de las oportunidades académicas más prestigiosas y completas a nivel mundial.








