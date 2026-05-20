Airbnb amplía sus servicios a nivel mundial: vea lo nuevo que ofrecerá en Costa Rica

La compañía Airbnb ofrecerá una serie de servicios adicionales a nivel mundial que van más allá del hospedaje; se trata del alquiler de vehículos, hoteles boutique, entrega de bienes del supermercado y traslados aeroportuarios, entre otros.

A nivel de Costa Rica, estos beneficios adicionales se irán sumando de manera paulatina; sin embargo, el que sí se aplicará de inmediato será el de almacenamiento de equipaje.

Airbnb confirma que restringiría las reservaciones de anfitriones que no se inscriban en la plataforma Tribu-CR del Ministerio de Hacienda (Shutterstock/Shutterstock)

Esto es muy ventajoso para los turistas, ya que podrán dejar sus maletas mientras visitan otros lugares, aunque no estén hospedados ahí, con el consentimiento del propietario del Airbnb y organizarse de una mejor manera para la salida de sus vuelos.

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El equipaje se puede guardar antes del check-in o después del check-out, confirmó Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb.

El lanzamiento global de todas las medidas fue presentado este miércoles desde San Francisco, California y la idea es seguir compitiendo en el mercado con mejores herramientas.

Aunque algunos servicios inicialmente estarán limitados a mercados específicos como Estados Unidos, la empresa confirmó que la expansión continuará en otros países durante los próximos meses.

Nuevos servicios

Entrega de compras del supermercado: Encuentre las compras del súper en su alojamiento en Airbnb al llegar o pídalas en cualquier momento durante su viaje. En algunas ciudades, los anfitriones incluso pueden recibir el pedido y dejar el alojamiento abastecido antes del check-in. Los huéspedes con reserva de alojamiento en Airbnb obtienen entregas sin cargo y $10 de descuento en pedidos de $50 o más. Este servicio estará disponible en más de 25 ciudades de Estados Unidos.

Traslados aeroportuarios: Reserve un traslado privado en vehículo automotor desde y hacia su alojamiento a través de Welcome Pickups. El conductor hace un seguimiento de su vuelo y le espera en la acera cuando llegue. Además, los huéspedes en Airbnb obtienen un 20% de descuento en cada viaje. Ahora disponible en más de 160 ciudades de todo el mundo.

Alquiler de vehículos: Casi una cuarta parte de los huéspedes en Airbnb alquilan un vehículo durante su estadía. Airbnb le mostrará vehículos cerca de su alojamiento y podría sugerirle el vehículo más adecuado para su grupo. La primera vez que alquile un vehículo automotor a través de Airbnb, obtendrá un 20% de crédito para utilizar en Airbnb en su próxima estancia, experiencia, o determinados servicios.

Apuesta por hoteles boutique

Otro de los cambios más relevantes es la incorporación de hoteles boutique e independientes dentro de la plataforma. Airbnb indicó que agregará miles de hoteles seleccionados en ciudades estratégicas alrededor del mundo, priorizando propiedades con diseño, ubicación y experiencias diferenciadas, alejadas de las grandes cadenas tradicionales.

Los huéspedes pueden encontrar hoteles destacadps en 20 de los principales destinos de todo el mundo, incluyendo Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur, y se irán agregando más ciudades a lo largo del año.

Muchos servicios se irán incorporando en las principales ciudades del mundo

Cada hotel es seleccionado por la ubicación en el vecindario, el diseño y la hospitalidad.

Una ventaja que están incorporando es que si reserva un hotel destacado puede recibir hasta un 15% de crédito para su próximo alojamiento en Airbnb. Además, la medida podría abrir nuevas oportunidades para pequeños hoteles y alojamientos turísticos costarricenses que buscan mayor visibilidad internacional.

Airbnb en Costa Rica

La expansión llega en un momento de fuerte crecimiento de la plataforma en Costa Rica, impulsado tanto por el turismo internacional como por el turismo local.

La llegada de turistas a Costa Rica creció 11,3% en el primer trimestre de 2026. (Cortesía ICT/Cortesía ICT)

Datos internos de Airbnb muestran que el turismo doméstico en el país se ha más que triplicado en los últimos cinco años, impulsando las reservas en destinos fuera del Gran Área Metropolitana. Desde 2020, más de 26 pueblos costarricenses recibieron su primera reserva a través de la plataforma, reflejando una mayor descentralización del turismo y la llegada de visitantes a comunidades rurales y emergentes.

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La compañía también destacó el crecimiento de los anfitriones mayores de 60 años. Actualmente, cerca de 3.000 adultos mayores ofrecen hospedajes en Costa Rica mediante Airbnb, una cifra que se duplicó desde 2020. Además, el 25% de los espacios favoritos entre huéspedes son administrados por personas mayores de 60 años y un 48% de los anfitriones en el país son mujeres.

Inteligencia artificial y nuevas experiencias

La actualización de la aplicación también incorpora funciones basadas en inteligencia artificial. Entre ellas destacan resúmenes automáticos de reseñas, comparaciones inteligentes entre alojamientos y asistentes virtuales capaces de responder consultas en tiempo real.

La plataforma además apostará por experiencias exclusivas vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo actividades con figuras internacionales del fútbol y recorridos especializados.

Finalmente, la empresa registró ingresos de $2.680 millones en el primer trimestre de 2026, un 18% más que el mismo periodo del año anterior.