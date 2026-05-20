Airbnb amplía sus servicios a nivel mundial: vea lo nuevo que ofrecerá en Costa Rica

La compañía Airbnb ofrecerá una serie de servicios adicionales a nivel mundial que van más allá del hospedaje; se trata del alquiler de vehículos, hoteles boutique, entrega de bienes del supermercado y traslados aeroportuarios, entre otros.
A nivel de Costa Rica, estos beneficios adicionales se irán sumando de manera paulatina; sin embargo, el que sí se aplicará de inmediato será el de almacenamiento de equipaje.
Esto es muy ventajoso para los turistas, ya que podrán dejar sus maletas mientras visitan otros lugares, aunque no estén hospedados ahí, con el consentimiento del propietario del Airbnb y organizarse de una mejor manera para la salida de sus vuelos.
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El equipaje se puede guardar antes del check-in o después del check-out, confirmó Brian Chesky, cofundador y CEO de Airbnb.
El lanzamiento global de todas las medidas fue presentado este miércoles desde San Francisco, California y la idea es seguir compitiendo en el mercado con mejores herramientas.
Aunque algunos servicios inicialmente estarán limitados a mercados específicos como Estados Unidos, la empresa confirmó que la expansión continuará en otros países durante los próximos meses.
Nuevos servicios
Apuesta por hoteles boutique
Otro de los cambios más relevantes es la incorporación de hoteles boutique e independientes dentro de la plataforma. Airbnb indicó que agregará miles de hoteles seleccionados en ciudades estratégicas alrededor del mundo, priorizando propiedades con diseño, ubicación y experiencias diferenciadas, alejadas de las grandes cadenas tradicionales.
Los huéspedes pueden encontrar hoteles destacadps en 20 de los principales destinos de todo el mundo, incluyendo Nueva York, París, Londres, Madrid, Roma y Singapur, y se irán agregando más ciudades a lo largo del año.
Cada hotel es seleccionado por la ubicación en el vecindario, el diseño y la hospitalidad.
Una ventaja que están incorporando es que si reserva un hotel destacado puede recibir hasta un 15% de crédito para su próximo alojamiento en Airbnb. Además, la medida podría abrir nuevas oportunidades para pequeños hoteles y alojamientos turísticos costarricenses que buscan mayor visibilidad internacional.
Airbnb en Costa Rica
La expansión llega en un momento de fuerte crecimiento de la plataforma en Costa Rica, impulsado tanto por el turismo internacional como por el turismo local.
Datos internos de Airbnb muestran que el turismo doméstico en el país se ha más que triplicado en los últimos cinco años, impulsando las reservas en destinos fuera del Gran Área Metropolitana. Desde 2020, más de 26 pueblos costarricenses recibieron su primera reserva a través de la plataforma, reflejando una mayor descentralización del turismo y la llegada de visitantes a comunidades rurales y emergentes.
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La compañía también destacó el crecimiento de los anfitriones mayores de 60 años. Actualmente, cerca de 3.000 adultos mayores ofrecen hospedajes en Costa Rica mediante Airbnb, una cifra que se duplicó desde 2020. Además, el 25% de los espacios favoritos entre huéspedes son administrados por personas mayores de 60 años y un 48% de los anfitriones en el país son mujeres.
Inteligencia artificial y nuevas experiencias
La actualización de la aplicación también incorpora funciones basadas en inteligencia artificial. Entre ellas destacan resúmenes automáticos de reseñas, comparaciones inteligentes entre alojamientos y asistentes virtuales capaces de responder consultas en tiempo real.
La plataforma además apostará por experiencias exclusivas vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, incluyendo actividades con figuras internacionales del fútbol y recorridos especializados.
Finalmente, la empresa registró ingresos de $2.680 millones en el primer trimestre de 2026, un 18% más que el mismo periodo del año anterior.