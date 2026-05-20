Negocios

Airbnb amplía sus servicios a nivel mundial: vea lo nuevo que ofrecerá en Costa Rica

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Por Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

La compañía Airbnb ofrecerá una serie de servicios adicionales a nivel mundial que van más allá del hospedaje; se trata del alquiler de vehículos, hoteles boutique, entrega de bienes del supermercado y traslados aeroportuarios, entre otros.








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Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Tatiana Gutiérrez Wa-Chong

Periodista de Economía y Finanzas de El Financiero. Ha trabajado en diferentes medios de comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo y Comunicación de Masas.

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