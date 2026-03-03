Negocios

Airbnb en Costa Rica bajo la lupa: mercado, reglas y oportunidades de un negocio maduro

El crecimiento de las rentas cortas viene acompañado de mayores exigencias fiscales y de registro, lo que obliga a propietarios e inversionistas a profesionalizarse si quieren seguir participando en este segmento

EscucharEscuchar
Por Brandon Flores
Airbnb informó que en Costa Rica aumentó la cantidad de personas que alquilan su propiedad esporádicamente
Airbnb informó que en Costa Rica aumentó la cantidad de personas que alquilan su propiedad esporádicamente (Canva /Canva)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AirbnbAlquilerRentas cortasEspecial Bienes Raíces 2026
Brandon Flores

Brandon Flores

Periodista con experiencia en la cobertura de economía, negocios y temas inmobiliarios en distintos medios. Graduado de la Universidad de las Américas. Actualmente encargado de la sección de Negocios de El Financiero.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.