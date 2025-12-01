Autos usados en Costa Rica: ¿cuál es el modelo y la marca con más ofertas de venta en el 2025? Aquí la respuesta

El mercado de vehículos usados en Costa Rica se ha caracterizado por ser muy activo, con compradores y vendedores dispuestos a negociar los precios ofrecidos y con consumidores que tienen la calculadora en mano para tratar de cerrar el mejor trato.

Las señales de esa actividad se pueden apreciar, existe movimiento en las plataformas por Internet y en los diferentes establecimientos es posible ver inventario listo para que cualquiera se lo lleve si llega con lo necesario.

Recientemente se debe agregar otra variable al mercado. El factor de la sustitución tecnológica. La entrada de vehículos eléctricos, exentos de impuestos y con costos operativos inferiores, está inundando el mercado de opciones nuevas por debajo de los $25.000.

Esto ha creado rangos de tolerancia a precios que podrían ser poco flexibles. Por ejemplo, estar dispuestos a pagar más de $20.000 por un sedán del año 2019 cuando la oferta de eléctricos nuevos roza precios similares.

Según los datos aportados por Javier Fernández, gerente general de la plataforma Crautos.com, el modelo más ofrecido en este sitio web en el 2025 ha sido el Hyundai Tucson, con modelos que van desde el 2004 hasta los del año.

El mercado de vehículos usados se caracteriza por una oferta más amplia para los modelos entre el 2016 y 2018. (Mayela López)

¿Y el precio? Los datos indican que el precio promedio fue de ¢7.987.189 para los Tucson.

El segundo modelo más ofrecido por los vendedores ha sido el RAV4 de Toyota. Los modelos datan desde 1996 hasta la fecha. El valor promedio de este tipo de carro fue de ¢8.510.903.

En el tercer puesto de los autos más ofertados está el Yaris de Toyota con un valor promedio de ¢5.604.519. Estos se ofrecen en modelos que van desde el 2001 hasta la fecha.

Por lo tanto, si una persona tiene uno de estos modelos y quiere venderlo, es probable que le tome un periodo considerable en vista de que la oferta es amplia. Lo contrario ocurre para los compradores, ese volumen les abre la posibilidad de negociar con holgura y encontrar varios ejemplares disponibles.

Los habitantes de Costa Rica han privilegiado la posesión del automóvil. Las razones suelen ser varias, pero una puede ser la ineficiencia del transporte público para satisfacer adecuadamente las necesidades de la población.

Precisamente El Financiero analizó en una publicación el mercado vehicular y se contrastó con otro indicador: la llegada de bebés a las familias. En el caso de los nacimientos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el año pasado se contabilizaron 45.825 nacimientos, mientras que según el Registro Nacional se inscribieron 171.721 vehículos. En otras palabras, es una diferencia del 275%. Incluso, ya se superaron los tres millones de unidades de automotores registradas.

Desde mediados de 2022 el país experimenta estabilidad cambiaria con un dólar alrededor de los ȼ500. En materia de carros, que son bienes importados, el tipo de cambio más bajo que hace años y además estable hace que el precio en colones pueda ser atractivo. Un dólar más barato equivale prácticamente a disminuciones en los precios para quienes ganan en colones (la mayoría de trabajadores).

Por año

En lo que respecta a la antigüedad que predomina en la Crautos.com, la representación más importante corresponde a los modelos 2017. Es el año de los modelos más ofrecidos, pero no por mayoría pues ocuparon el 10% de todos los anuncios de la plataforma.

En segundo lugar, con un 7,5% de las ofertas, están los carros del 2016 y en tercer puesto los del 2018, pero con un porcentaje menor: de 6,6%.

Los datos reflejan o son una sugerencia de que los consumidores son más proclives a vender o cambiar su carro cuando alcanza una antigüedad mínima de siete años.

Un reportaje de El Financiero dio cuenta de que el plazo promedio de préstamos para comprar automotores en el 2025 es de 7,86 años. Ese periodo se ha extendido con el pasar del tiempo, pues en el 2015 era de 6,96 años.

El plazo promedio de las operaciones para compra de vehículos se ha extendido de 6,96 años en 2015 a 7,86 años en lo que va del 2025, según los datos actualizados al mes de septiembre de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Sin embargo, un 5,4% del mercado de la plataforma digital fue para vehículos del 2023, lo que sugiere un uso breve de esas unidades. Es posible interpretar que parte de las personas que compraron un auto nuevo, lo hicieron para cambiarlo a los dos años.