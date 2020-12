El riesgo de pandemia mundial aún no se mencionaba, pero BioNTech decidió desde ese momento trabajar sobre este nuevo virus. Antes incluso de que el planeta entrara en confinamiento semanas después, ya había desarrollado 20 proyectos de vacunas, explicó Ugur Sahin, uno de los fundadores de la empresa alemana. Fotografía: University of Maryland School of Medicine, vía AP.