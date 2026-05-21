Boston Scientific amplía operaciones en Costa Rica con nueva planta y más empleos en Cartago

Boston Scientific inauguró en Cartago una nueva planta de manufactura en Costa Rica y elevó nuevamente la presencia del sector de dispositivos médicos dentro de la economía nacional.

La nueva instalación empezó operaciones con cerca de 1.000 trabajadores dentro de la primera fase de funcionamiento, según confirmó la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) mediante una publicación en LinkedIn.

La expansión también confirmó el crecimiento que mantuvo la compañía desde 2023, cuando anunció una nueva etapa de inversión y contratación en el país.

La empresa mantiene operaciones en manufactura médica desde hace más de dos décadas en Costa Rica. (Procomer/LinkedIn)

La operación incorpora áreas de manufactura, ingeniería, innovación y servicios de apoyo para distintas divisiones corporativas.

Boston Scientific informó que las instalaciones fueron desarrolladas bajo certificación LEED, sigla en inglés de Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental.

El diario La Nación indicó que la planta ocupa 51.000 metros cuadrados dentro del complejo industrial donde instaló operaciones.

Las instalaciones incluyen laboratorios para microbiología, calibración, análisis e ingeniería, además de áreas vinculadas con innovación corporativa.

El crecimiento de la compañía ocurre mientras Costa Rica sigue ampliando el peso del sector médico dentro de las exportaciones nacionales.

Procomer reportó en 2025 que los dispositivos médicos representaron cerca del 48% de las exportaciones de bienes del país.

Boston Scientific también figura entre las compañías con mayor presencia dentro de la industria médica instalada en territorio costarricense.

La empresa indicó en 2025 que ya producía alrededor de 1.800 tipos de dispositivos médicos desde operaciones ubicadas en Costa Rica.

Costa Rica aumentó el peso de la manufactura médica dentro de sus exportaciones. (Jorge Castillo)

Boston Scientific inició operaciones en Costa Rica en 2004 y actualmente mantiene presencia en Alajuela, Heredia y Cartago.

La multinacional añadió en 2025 un nuevo centro de servicios y operaciones globales en Heredia para áreas ligadas con investigación y desarrollo.

Ese centro incorporó funciones de diseño, ingeniería, asuntos regulatorios, finanzas, recursos humanos y tecnologías de información.

La compañía señaló que Costa Rica evolucionó de procesos de manufactura básica hacia operaciones ligadas con investigación, desarrollo e innovación.