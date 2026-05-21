Negocios

Boston Scientific amplía operaciones en Costa Rica con nueva planta y más empleos en Cartago

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Por Mathew Chaves

Boston Scientific inauguró en Cartago una nueva planta de manufactura en Costa Rica y elevó nuevamente la presencia del sector de dispositivos médicos dentro de la economía nacional.








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Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

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