Comercio electrónico, entregas y cocinas ocultas mueven el sector inmobiliario de Centroamérica

A ghost kitchen at Zuul Kitchens in New York, Dec. 12, 2019. (Andrew White/The New York Times) Imagen de una cocina fantasma de Zuul Kitchens en Nueva York, el 12 de diciembre de 2019. La tendencia que toma fuerza en Centroamérica se ha establecido en los principales mercado del mundo durante los últimos años. Fotografía: Andrew White / The New York Times. (ANDREW WHITE/NYT)