Compañías aprovechan sus esfuerzos de virtualización previos a la pandemia

“Participé de dos rondas virtuales de entrevistas en línea, finalmente fui seleccionada para la posición y durante Semana Santa recibí inducción exhaustiva para dar inicio a mis labores”.

¿Se siente involucrada con la cultura corporativa?

“Sí totalmente, el modelo de Mentora ha sido muy inclusivo desde el inicio de mi gestión. A las dos semanas ya estaba totalmente involucrada y no podía creer que ya estuviera agregando valor, particpando activamente en reuniones, apoyando a las otras áreas del negocio. La primera semana me vinieron a dejar hasta escritorio a mi casa, más bievenida y cómoda no me podián hacer sentir”

¿Ha tenido experiencia de trabajo presencial en la compañía?

Sí: participé del Summit 2021 y he participado en reuniones (pocas) presenciales

¿Cuáles son sus expectativas de presencialidad y horarios a mediano plazo?

Continuaremos hasta abril 2022 en este modelo de virtualidad al que ya estamos acostumbrados y esperamos paulatinamente tener más reuniones y actividades presenciales, cuando todos tengamos el esquema de vacunas completo, por ahora solo tenemos reuniones excepcionales presenciales, de abril para esta fecha he mantenido solamente cuatro reuniones físicas y más de 150 reuniones en línea. A algunos de mis compañeros regionales no los conozo en persona aún, pera hasta nos tuteamos como si nos hubiéramos sentado desde siempre al lado.