¿Cuál aplicación de ‘delivery’ es más barata? Hicimos la prueba

En ese momento en el que está apunto de ordenar comida por alguna aplicación de delivery, ¿alguna vez se ha preguntado cuál es la opción más barata? Aquí en El Financiero sí, por eso hicimos un pequeño ejercicio para medir, a muy grandes rasgos, cuánto pueden variar los precios entre las diferentes aplicaciones.

Para este reportaje decidimos medir cuánto costaría un mismo producto, de un mismo restaurante, en un horario similar, pero ordenado por distintas apps. Tomamos como ejemplos los cuatro combos #1 de cuatro de los restaurantes de comida rápida más populares (una comida principal, papas y un refresco):

Combo de Big Mac de McDonald’s.

Combo de Whopper clásico de Burger King.

Combo de tres tacos de Taco Bell.

Combo de Sandwich Coronel de KFC.

Los servicios de delivery que medimos fueron Uber Eats, PedidosYa, Didi Food y Rappi. Los datos se tomaron entre las 12:30 p. m. y 2:00 p. m. y en tres días distintos: viernes 21, sábado 22 y miércoles 26 de julio, todos en la zona de Tibás y siempre ordenando a los mismos restaurantes y en la misma ubicación de destino.

Resultados generales

Si se promedian los precios recopilados entre los tres días, PedidosYa aparece como la opción más barata en tres de los cuatro restaurantes: McDonald’s, Taco Bell y KFC. Solo en Burger King eso cambia con la aparición de Uber Eats como el proveedor con el precio más bajo.

En el siguiente gráfico puede observar cómo se promediaron los precios finales de cada uno de los restaurantes, ya incluido el precio del producto, el envío y los costos por servicios.

Sin embargo, tome en cuenta que esto es un promedio de una muestra de apenas tres días, así que un resultado particularmente bajo en alguna de estas fechas podría inclinar la balanza hacia un lado. Esto fue lo que sucedió en el caso de PedidosYa: el día sábado 21 tendió a tener mejores precios; no solo en comparación con la competencia, sino consigo mismo, pero respecto a otros días.

Por ejemplo, el viernes 21 y el miércoles 26 de julio el combo de BigMac tuvo un precio de ¢5.420 —más elevado que en Uber Eats (¢5.260) y en Didi Food (¢5.405)—, sin embargo, el sábado 22 de ese mismo mes el pedido se cotizó en PedidosYa a un menor precio: ¢4.970.

El mismo efecto se dio en Taco Bell: los días entre semana tuvo un costo de ¢5.060 —más alto que la competencia—, mientras que el sábado bajó a ¢4.610.

En la siguiente tabla puede observar cómo el precio varió por día en cada una de las apps.

Sin mucha diferencia

En el resto de aplicaciones de delivery, en cambio, hubo una ligera alza en el pedido del sábado 22 de julio en comparación con el resto de las fechas.

En Taco Bell y McDonald’s, hubo un aumento de no más de ¢100 en las aplicaciones de Uber Eats y Didi Food. No obstante, del lado de Rappi no se presentó ninguna variación en el precio en ninguno de los días ni en ninguno de los restaurantes. Es decir, fue el más constante.

En KFC el precio fue el mismo no solo en las tres aplicaciones, sino también en los tres días de recopilación. Algo similar sucedió con el combo de Burger King, el cual sí tuvo variaciones entre las apps, pero en los tres días registró el mismo precio en Uber, Rappi y PedidosYa.

Ponderación

En todos los establecimientos el costo del combo fue el mismo, lo que variaron fueron los costos en los rubros de envío y de servicio.

Según explicó Uber Eats, la tarifa de envío toma en consideración aspectos como la ubicación, la demanda, el momento en el que se realiza el pedido y la distancia. En el caso de la cuota de servicio, esta corresponde a un monto que cubre gastos operativos de la plataforma y es el 9% del subtotal del pedido hasta llegar a un máximo de ¢1.800, por lo menos hasta julio del presente año.

En Didi Food, Andrés del Cos, director de Interacción con los Usuarios de la app, explicó que la tarifa de envío se estima de acuerdo a múltiples variables como la distancia entre el restaurante y el usuario, la cantidad de usuarios repartidores conectados, la cantidad de órdenes de comida que se estén realizando, así como la hora y las promociones activas en ese momento, entre otras.

También se le consultó a Rappi y PedidosYa cómo es que ponderan sus tarifas, sin embargo, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

Ojo con el costo de servicio

Hay ciertos elementos que debe tomar en cuenta a la hora de valorar cuál opción es más barata. Uno de ellos es que este ejercicio se hizo utilizando un único producto en cada uno de los pedidos (el combo #1). Sin embargo, si añade más alimentos a una misma orden, el precio podría llegar a variar debido a que el costo de servicio está ligado al tamaño del pedido.

En ese sentido, utilizar una aplicación como Didi —la cual no tiene costo por servicio— podría salirle más provechoso si va a pedir varios productos en una sola orden.

Por ejemplo, tres combos de Big Mac en Uber Eats le costarían ¢14.979, mientras que esos mismos tres en Didi Food le saldría ligeramente más barato: ¢14.780 (datos del 27 de julio en la zona de Pinares a las 3:00 p. m.) En la primera app, de haber pedido un solo combo, la cuota por servicio habría sido de ¢410, pero al ser tres esta pasa a ¢1.229. Aún así, la diferencia es marginal entre ambas apps.

De las cuatro aplicaciones, Didi Food es la única en la que no se cobra este rubro.